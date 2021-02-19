مؤتمر جوارديولا: الألقاب تُحصد في الصيف وليس في الربيع.. ولا ألهم أرتيتا

شتت بيب جوارديولا أن تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا لا يعني أي شيء مؤكدا أن الألقاب تُحصد في الصيف وليس في الربيع.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقهم مانشستر يونايتد بعد مرور 24 جولة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "كل مباراة نخوضها من أجل تحقيق شيء ما، إن أردنا الفوز باللقب علينا الاستمرار في الفوز".

وفاز مانشستر سيتي في 17 مباراة على التوالي في كل البطولات ولم يُهزم في آخر 24 مباراة كذلك.

وتابع المدرب الإسباني حديثه "كم نقطة تفصلنا عن يونايتد وليستر سيتي؟ 10 نقاط، كم نقطة أمامنا نلعب عليها؟ 42 نقطة، كل شيء يمكن أن يحدث".

وأوضح "سأشرح لكم، قبل 10 أيام كنا سنواجه ليفربول في ملعب أنفيلد وكنا نبتعد عن المنافسين بسبع نقاط، وإن خسرنا سيتقلص الفارق لأربعة فقط، وبعد 10 أيام نحن نبتعد عن ليفربول بفارق 16 نقطة".

وأكمل جوارديولا "هذا يعني أنه خلال 10 أيام يمكن أن يتغير كل شيء، كان يمكن أن يكون الفارق أربع نقاط ولكنه أصبح 16".

وأردف "أهم شيء أن نركز في المباراة المقبلة ولا نستمع لما يقوله الناس، بالطبع نحن فخورون بما حققنا حتى الآن، لكننا في شهر فبراير والربيع لم يأت بعد، ونحن نفوز بالألقاب في الصيف".

وتابع "مازال أمامنا العديد من المباريايت التي علينا أن نخوضها، والعديد من اللحظات الصعبة التي ينبغي علينا القتال فيها، ولحظات أخرى علينا الاستمتاع بها".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة أرسنال الأحد المقبل في ملعب الإمارات في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في لقاء يتجدد بين جوارديولا ومساعده السابق والمدرب الحالي للمدفعجية ميكيل أرتيتا.

ويؤمن جوارديولا أنه ليس ملهما للمدرب الإسباني وقال: "هو لا يحتاج للمساعدة هو مستعد للمهمة بشكل جيد".

وواصل "هو شخص مهم في حياتي فقد كنا على تواصل كبير حينما كنا نعمل معا في مانشستر".

وأكمل "أنا لم ألهم أرتيتا هو يعرف نفسه جيدا وليس لدي أي تأثير عليه، ما يقوم به حاليا هو نتاج عمله وعمل جهازه الفني".

وأكمل جوارديولا إشادته بأرتيتا قائلا: "ما رأيته في الأشهر الأخيرة في كل مباريات أرسنال إنهم يلعبون أفضل من منافسيهم، في بعض الأحيان لا تفوز ولا تستطيع التحكم في ذلك، لكن ما يقوم به خلال المباريات يؤكد أنهم أفضل من منافسيهم".

وأتم جوارديولا حديثه "هم يتحكمون في المباريات ويخلقون الفرص ويستقبلون عددا قليلا من الأهداف، لديهم طريقة استثنائية في بناء الهجوم، ولديهم طاقة كبيرة وإمكانيات رائعة في وسط الملعب، سيكون أرسنال منافسا حقيقيا على اللقب في المستقبل".

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.