سلبية مسحة الزمالك قبل السفر للسنغال

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق قبل رحلة السفر إلى السنغال.

وتغادر بعثة الفريق إلى السنغال غدا السبت من مطار القاهرة الدولي.

وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة كورونا أمس الخميس وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإفريقي، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تعادل في أولى مواجهاته بدور المجموعات مع مولودية الجزائر سلبيا ويستعد لمواجهة بطل السنغال.