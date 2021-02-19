سلبية مسحة الزمالك قبل السفر للسنغال

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 17:16

كتب : إبراهيم رمضان

رأسية أوباما مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق قبل رحلة السفر إلى السنغال.

وتغادر بعثة الفريق إلى السنغال غدا السبت من مطار القاهرة الدولي.

وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة كورونا أمس الخميس وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإفريقي، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.

أخبار متعلقة
حازم فتوح: أقنعت بواكي بالانضمام لـ الزمالك.. وقيمة انتقاله كانت أقل من الجزيري وكيلهما: عبد الله جمعة بنسبة 90% لن يجدد لـ الزمالك.. وناديان أوروبيان كبيران أرادا أوباما استدعاء أحمد نادر السيد وسباعي الزمالك لمنتخب الشباب وكيل المدرب الفرنسي: كارتيرون يعود إلى الزمالك في هذه الحالة

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تعادل في أولى مواجهاته بدور المجموعات مع مولودية الجزائر سلبيا ويستعد لمواجهة بطل السنغال.

في إفريقيا الزمالك تونجيث
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا بسبب"العنصرية ضد لاعبه" 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كاباي يعتزل كرة القدم 19 دقيقة | أوروبا
طائرة – الزمالك يستمر في الصدارة بالفوز على بتروجت.. والأهلي يتقدم بهزيمة هيليوبليس 48 دقيقة | رياضات أخرى
ماني: لم نتوقع صعوبة الموسم علينا.. وأعمل على تحقيق هدفين مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
توليسو يخضع لجراحة.. وتقارير تشير إلى غيابه 6 أشهر ساعة | الدوري الألماني
بيان – الاتحاد الجنوب إفريقي: نرفض إقامة مبارياتنا في أراضٍ محايدة.. ونطالب بتطبيق اللوائح 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
وزيرة الرياضة الفرنسية لـ مبابي: ابق في فرنسا.. نحن نحتاجك 2 ساعة | الدوري الفرنسي
طبيب الإسماعيلي يوضح سبب إصابة محمد حسن.. وموقف باقي المصابين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك