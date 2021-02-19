قائمة الأهلي - معلول وسليمان وطاهر وصلاح محسن يغيبون أمام سيمبا

أعلن الأهلي قائمته المسافرة لتنزانيا لمواجهة مضيفه سيمبا يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود وحيد ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد هاني وأيمن أشرف

وسط الملعب: حمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وأكرم توفيق ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأليو ديانج وعمرو السولية

الهجوم: محمد شريف وجونيور أجايي ومروان محسن ووالتر بواليا

ويفتقد الأهلي لكل من علي معلول وطاهر محمد ووليد سليمان وصلاح محسن بسبب الإصابة بينما يغيب حسين الشحات بسبب الإيقاف.

ويسعى الأهلي لتعزيز تصدره لترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي، حامل اللقب، على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.