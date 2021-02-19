فليك يوضح تفاصيل إصابة توليسو.. وليكيب توضح مدة غيابه

تحدث هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ عن إصابه كورنتين توليسو لاعب وسط الفريق.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فأن الفرنسي تعرض لإصابة قوية، وسُمع صوت صراخه عاليا، ما اضطر لخروجه على عربة جولف، لتصبح ضربة قوية لبطل السداسية.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء إنتراخت فرانكفورت: "لقد تحدثت معه صباح اليوم، لقد خضع للجراحة، إنها إصابة خطيرة في الجانب الأمامي من فخذه الأيسر، تمزق في الوتر".

وأضاف "أشعر بالحزن من أجله، لقد كان يتألم كثيرًا. لقد أثبت نفسه بجدارة وأنا مقتنع به للغاية، أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام وبعدها سندعمه ليعود".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن غياب توليسو قد يمتد لمدة 3 أشهر وهو ما يعني نهاية موسمه، ومن غير المؤكد مشاركته في بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان توليسو قد سجل هدفا في تعادل البافاري أمام أرمينيا بيلفيد في الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

ويواجه فليك أزمة قبل مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، إذ يغيب توماس مولر وبنيامين بافارد بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويمتلك الفرنسي تاريخا طويلا من الإصابات منذ انتقاله للبافاري في موسم 2017-18، إذ أصيب بقطع في الرباط الصليبي موسم 2018-19 وخضع لعملية جراحية في الكاحل الموسم قبل الماضي، بالإضافة لعديد الإصابات العضلية.

وغاب توليسو (26 عاما) عن البافاري منذ انتقاله في 63 مباراة بجميع المسابقات.