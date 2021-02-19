مؤتمر أنشيلوتي: نتائج ليفربول متذبذبة مثل كل الفرق.. سيتي هو الاستثناء الوحيد

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن تذبذب نتائج ليفربول في الفترة الأخيرة هو أمر طبيعي، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى الاستثناء الوحيد.

ويحل إيفرتون ضيفا على جاره ليفربول حامل لقب الدوري يوم السبت في الجولة 25 من البطولة.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"ليفربول جيد، يمر بمرحلة صعود وهبوط مثل كل الأندية، الاستثناء هو سيتي".

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وأضاف "لكي تواجه ليفربول عليك أن تكون في نفس مستوى حدة لاعبيه".

وكشف أنشيلوتي عودة لاعبيه دومينيك كالفرت لوين وألان للمباراة، بينما يغيب المدافع ييري مينا.

وعن الانتقادات الموجهة لجوردان بيكفورد حارس مرماه قال:"هذا جزء من عملنا، بيكفورد يعرف ذلك، أليسون (حارس ليفربول) يعرف ذلك، الأمر لا علاقة له بجودتهما".

ويأمل إيفرتون تقليص الفارق مع ليفربول سابع ترتيب الدوري والذي يبتعد بثلاث نقاط عن الأول.

إيفرتون أنشيلوتي كلوب
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