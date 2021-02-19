مران الأهلي - محاضرة نظرية وتقسيمة مصغرة استعدادا لـ سيمبا.. وناصر ماهر يواصل التأهيل

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي محاضرة نظرية قبل انطلاق المران الختامي للفريق في القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي للقاء سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر السفر مساء اليوم الجمعة، إلى تنزانيا.

وحرص الجنوب إفريقي الحديث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا في قطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على يومين راحة بقرار من الجهاز الفني، عقب مواجهة المريخ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وركز مران الأهلي على تدريبات الكرة، إذ أجرى موسيماني تقسيمة مصغرة من ثلاث فرق، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وأوقف موسيماني المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين لتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مواجهة سيمبا.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء تدربيات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون.

واشتمل مران الحراس على تدريبات بدنية وفنية.

فيما واصل ناصر ماهر برنامجه التأهيلي على هامش المران الأهلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي، بعد خضوعه لجراحة في الكتف خلال الفترة الماضية.

الأهلي تفوق في افتتاح مشواره بدور المجموعات بالفوز 3-0 على المريخ السوداني، ليتصدر ترتيب المجموعة.