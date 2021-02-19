مؤتمر كلوب: صلاح ينال الاحترام والثناء اللازمين في ليفربول.. وأليسون بشر مثل الجميع

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 15:23

كتب : FilGoal

كلوب

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن ناديه يقدر ما يفعله محمد صلاح نجم الفريق الذي يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"ليس عليكم سؤالي لماذا لا يتلقى صلاح الثناء اللازم. هذا أمر غير قابل للشرح. يحصل على ذلك هنا بكل تأكيد".

وواصل "لعب مباراة رائعة ضد لايبزيج، ليس فقط لأنه سجل هدفا. إحدى المواقف المفضلة بالنسبة لي هو حين فوزه بكرة عالية مشتركة في منطقة جزائنا في وقت متأخر من اللقاء. يحظى بكل الاحترام منا. لو لم تمنحه الاحترام الكافي، عليك أن تسأل نفسك لماذا".

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وسجل صلاح هدفا في شباك مضيفه لايبزيج يوم الثلاثاء في لقاء حسمه ليفربول بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهاي دوري أبطال أوروبا.

ليرفع النجم المصري البالغ عمره 28 عاما رصيده إلى 24 هدفا في الموسم الحالي منها 17 في الدوري.

وأضاف كلوب "(نابي) كيتا تدرب يوم الخميس مع المجموعة، سنرى هل سيشارك أم لا ضد إيفرتون. فابينيو لم يتدرب، هو و(جيمس) ميلنر و(ديوجو) جوتا اقتربوا من العودة لكن ليس في لقاء السبت".

واستمر "ثقتي في أليسون لم تهتز، كلنا نخطئ".

وأضاف "كلنا بشر وأليسون كذلك، وأظهر ذلك في آخر مباراتين لنا في الدوري الإنجليزي، هكذا تسير الأمور".

وواصل "هذه ليست مشكلة وبالطبع هذا عمل، ولكن معظم العمل عليك القيام به بنفسك وأليسون يفعل ذلك بالتأكيد، الأمر لا يتعلق بإخباره أنه حارس من الطراز العالمي، هو يعرف ذلك، لكنه لا يستيقظ في الصباح وينظر في المرآة ويقول إنني أرى حارسا عالميا".

وأردف المدرب الألماني "لذا إن ارتكب خطأ في المباريات في السابقة هو شيء لا تحبه بالتأكيد، كل البشر كذلك وأليسون ذكي للغاية ولن يتجاهل ما حدث كليا، هناك أشخاص قد لا يكافحون، وهذا طبيعي".

وأكمل "في النهاية فنحن وأليسون نعتمد على إمكانياته وكيفية تركيزه في المباريات وما يقدمه فيها".

وشدد "بالتأكيد لم أشك للحظة في أليسون، بالطبع هو لم يحظى بوقت جيد في مباراتي ليستر سيتي ومانشستر سيتي ولكن ضد لايبزيج كان جيدا وكانت مباراة لعودته لمستواه".

ويستضيف ليفربول جاره إيفرتون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، حامل لقب الدوري، المركز السادس في الترتيب مبتعدا بـ16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يأتي إيفرتون سابعا بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

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