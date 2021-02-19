أجايي أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا متفوقا بنسبة 96.2%

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

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فاز النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك أجايي في فوز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى.

النيجيري صنع هدفا وأهدر آخر محققا أمام الفريق السوداني.

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وتفوق أجايي في التصويت الذي أجري على الحساب الرسمي للبطولة على "تويتر" بنسبة 96.2%.

تفوق أجايي جاء على حساب الثلاثي، عبد القادر الصالحي حارس مرمى مولودية الجزائر وأوكانسي مانديلا لاعب هورويا الغيني و موسى ليبوسا لاعب صنداونز.

وتسابق أجايي مع عبد القادر الصالحي حارس مرمى مولودية الجزائر والذي حافظ على نظافة شباكه ضد الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

ومع أوكانسي مانديلا لاعب هورويا الغيني بعدما شارك في انتصار فريقه على بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين دون مقابل.

بالإضافة موسى ليبوسا لاعب صن داونز الذي سجل هدفا في فوز فريقه على الهلال السوداني بهدفين دون مقابل.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في تنزانيا يوم 23 فبراير المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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