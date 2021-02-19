أجويرو: من الذي لا يحب اللعب مع ميسي؟

الجمعة، 19 فبراير 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

أجويرو ميسي‎

يتمنى سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي مزاملة مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قالت تقارير إنه قد ينضم إلى الأول.

وعلق أجويرو على تلك التقارير بالقول لـTwitch.tv:"من لا يحب اللعب مع ميسي؟".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل وأشار قائد الأرجنتين إلى أنه قد يرحل عن النادي.

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وفي المقابل، ينتهي عقد أجويرو مع سيتي في يونيو المقبل، فهل هذا يعني نهاية مشواره مع النادي الإنجليزي؟

يجيب أجويرو (32 عاما) "لا أعرف ماذا سأفعل في يونيو".

ويلعب أجويرو في سيتي منذ 2011 حين رحل عن أتليتكو مدريد مقابل 40 مليون يورو.

وهو أكثر من سجل في تاريخ النادي برصيد 256 هدفا.

أجويرو ميسي مانشستر سيتي
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