ذا صن: سيتي يخفض عرضه لـ ميسي.. 430 مليون جنيه إسترليني في 8 سنوات

خفّض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضه إلى ليونيل ميسي لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن السيتيزينز قدموا عرضا منذ 6 أشهر بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات أي 2.3 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

لكن العرض خٌفض ليصل إلى 430 مليون جنيه إسترليني، وسيمتد التعاقد لـ 8 سنوات تتضمن أدوارا كسفير للأندية الأخرى لمجموعة سيتي.

ولا يعد الأرجنتيني البالغ 33 عاما الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، بل لـ باريس سان جيرمان أيضا، عقب انتهاء تعاقده مع برشلونة الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن "تخفيض العرض المقدم للنجم الأرجنتيني عن العرض السابق، يأتي بسبب تغير الأمور المالية ولأن اللاعب في الجزء الأخير من مسيرته الرياضية".

وواصل التقرير "يُعتقد أن سيتي يريد ميسي ليلعب موسمين بقميص الفريق مع خيار التمديد لموسم آخر، مع الالتزام بخوض موسمين آخرين في الدوري الأمريكي بقميص نادي نيوريوك سيتي (أحد أندية مجموعة سيتي)".

وأتم التقرير أن العقد الممتد لـ 8 سنوات قد يشهد أيضا شغل ميسي لمهام السفير في المجموعة الرياضية والتي تضم 10 أندية في 4 قارات مختلفة، خاصة لأنه سيكون قريبا من سن الـ 40.

أفضل لاعب في العالم 6 مرات، خاض الموسم الجاري مع البلاوجرانا 29 مباراة، سجل 20 وصنع 8 في جميع المسابقات.