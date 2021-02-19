وكيل المدرب الفرنسي: كارتيرون يعود إلى الزمالك في هذه الحالة

رد حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي على إمكانية العودة لتدريب الزمالك.

وقال فتوح "كارتيرون يحترم تعاقده مع التعاون، وسعيد بالمشروع الموضوع مع النادي".

وأوضح عبر قناة النهار "عودة كارتيرون واردة جدا إلى الزمالك لأن أسباب رحيله زالت".

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك شهر سبتمبر الماضي.

ويقود الفرنسي نادي التعاون السعودي من ذلك الحين.

وفاز الفرنسي بلقبي السوبر المصري والإفريقي على حساب الأهلي والترجي على الترتيب إبان فترة توليه مهمة الأبيض,