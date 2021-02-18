مصدر من صنداونز لـ في الجول: اجتماع حاسم مع كاف وأندية جنوب إفريقيا لحل أزمة مبارياتنا القارية

يجتمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع أندية ماميلودي صنداونز وكايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس لحل أزمة مبارياتهم القارية.

وقال مصدر مسؤول من صنداونز لـFilGoal.com –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم الخميس: "الاتحاد الجنوب إفريقي اخطرنا بوجود اجتماعا عاجلا يوم الجمعة لبحث الأزمة الحالية في ظل رفض الدول دخولنا إليهم وسفر أنديتهم إلى جنوب إفريقيا".

وأكمل "من المتوقع أن نصل لقرار حاسم غدا".

وأتم "نرفض أن نلعب جميع مبارياتنا في دولة محايدة وسنتقدم ببعض الحلول والمقترحات بالتنسيق مع كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس واتحاد جنوب إفريقيا وكاف كذلك".

ماذا حدث؟

رفضت المغرب سفر كايزر تشيفز إليها من أجل مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

الأمر ذاته تكرر مع ماميلودي صن داونز بعد رفض الجزائر استقبال الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

لذا تم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.