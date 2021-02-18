خالد جلال يتولى تدريب البنك الأهلي الخميس، 18 فبراير 2021 - 22:18 كتب : رضا السنباطي الزمالك ضد نادي مصر - خالد جلال خالد جلال البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري نرشح لكم أخر الأخبار مصدر من صنداونز لـ في الجول: اجتماع حاسم مع كاف وأندية جنوب إفريقيا لحل أزمة مبارياتنا القارية 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا خالد جلال يتولى تدريب البنك الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري الدوري الأوروبي - ميلان يتعادل مع ريد ستار.. وكوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على أيندهوفين برباعية 47 دقيقة | أوروبا سجل خارق لـ مورينيو.. توتنام يكتسح فولفسبرجر وليستر يكتفي بالتعادل أمام سلافيا 49 دقيقة | أوروبا يونايتد يُدمر أحلام سوسيداد برباعية جميلة.. وانتصار هام لروما 49 دقيقة | أوروبا حوار – موسيماني: هذا ما أفتقده في جنوب إفريقيا.. ونريد الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري ساعة | الدوري المصري التشكيلات – النني احتياطي في أرسنال.. وإنسيني يقود نابولي أمام غرناطة ساعة | أوروبا سلة – مصر تتأهل إلى بطولة إفريقيا بفوز اعتباري على أوغندا ساعة | رياضات أخرى التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر من صنداونز لـ في الجول: اجتماع حاسم مع كاف وأندية جنوب إفريقيا لحل أزمة مبارياتنا القارية يونايتد يُدمر أحلام سوسيداد برباعية جميلة.. وانتصار هام لروما خالد جلال يتولى تدريب البنك الأهلي كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي ويشعل صدارة الدوري حوار – موسيماني: هذا ما أفتقده في جنوب إفريقيا.. ونريد الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري الأكثر مشاهدة 1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 الزمالك 1 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 0 المقاولون العرب 1 أسـوان انتهت الدوري المصري 0 الإنتاج الحربي 1 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 1 الاتحاد السكندري انتهت دوري أبطال أوروبا 2 بورتو 1 يوفنتوس انتهت كأس مصر 3 طلائع الجيش 1 القنـــاة انتهت الدوري الأوروبي 0 بنفيكا 0 أرسنال مباشر الدوري الأوروبي 2 غرناطة 0 نابولي مباشر الدوري الأوروبي 0 ريال سوسيداد 4 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الأوروبي 2 ريد ستار بلجراد 2 ميلان انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - ليدز يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - خيتافي لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - فيورنتينا - سبيزيا كالتشيو لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - كالياري - تورينو لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك