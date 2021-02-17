رئيس نادي البنك الأهلي لـ في الجول: توجيه الشكر لـ محمد يوسف والمدرب الجديد الخميس

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 22:33

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

وجه نادي البنك الأهلي الشكر للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف على أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد غدا الخميس.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "تم توجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف عن الفترة الماضية".

وكان قد تم تعيين محمد يوسف لقيادة الفريق بعد صعوده إلى الدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة
المقاصة يكتفي بهدف لخطف نقاط مواجهة البنك الأهلي ألبا: علينا توخي الحذر من سان جيرمان رغم غياب نيمار ودي ماريا مورينيو يفتح الباب أمام مشاركة ديلي آلي أمام إيفرتون كأس مصر - إنبي يتفادى المفاجأة بهدفي البدلاء.. ودجلة يتخطى البنك الأهلي بالثلاثة

وتابع نصار "مجلس الإدارة يدرس العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين".

واختتم رئيس نادي البنك الأهلي تصريحاته "يتم الإعلان غدا الخميس عن المدير الفني الجديد للبنك الأهلي".

وخاض محمد يوسف 14 مباراة مع البنك الأهلي ولم يحقق سوى فوز وحيد كان على حساب الإنتاج الحربي.

تعادل يوسف مع البنك الأهلي في 7 مباريات بينما خسر في 6 بينهم أخر مباراتين أمام وادي دجلة ومصر للمقاصة.

وكان البنك الأهلي قد ودع كأس مصر الخميس الماضي بالخسارة من وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.

البنك الأهلي محمد يوسف
نرشح لكم
أخر الأخبار
أشرف قاسم: أداء الزمالك أمام الإسماعيلي لم يكن هو المنتظر دقيقة | الدوري المصري
رئيس نادي البنك الأهلي لـ في الجول: توجيه الشكر لـ محمد يوسف والمدرب الجديد الخميس 22 دقيقة | الدوري المصري
إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والإسماعيلي 23 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو يتعثر أمام ليفانتي وينتظر الثأر بعد 72 ساعة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - إيفرتون (1)-(1) مانشستر سيتي.. جووووول التعادل 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة ليلة الأبطال – بورتو (1) - (0) يوفنتوس.. إشبيلية (1) - (3) دورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
صاروخ ساسي يقتل صمود الدراويش.. الزمالك يهزم الإسماعيلي بالوقت القاتل ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال – رونالدو يقود يوفنتوس ضد بورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم
قد ينال إعجابك