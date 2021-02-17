رئيس نادي البنك الأهلي لـ في الجول: توجيه الشكر لـ محمد يوسف والمدرب الجديد الخميس

وجه نادي البنك الأهلي الشكر للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف على أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد غدا الخميس.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "تم توجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف عن الفترة الماضية".

وكان قد تم تعيين محمد يوسف لقيادة الفريق بعد صعوده إلى الدوري المصري الممتاز.

وتابع نصار "مجلس الإدارة يدرس العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين".

واختتم رئيس نادي البنك الأهلي تصريحاته "يتم الإعلان غدا الخميس عن المدير الفني الجديد للبنك الأهلي".

وخاض محمد يوسف 14 مباراة مع البنك الأهلي ولم يحقق سوى فوز وحيد كان على حساب الإنتاج الحربي.

تعادل يوسف مع البنك الأهلي في 7 مباريات بينما خسر في 6 بينهم أخر مباراتين أمام وادي دجلة ومصر للمقاصة.

وكان البنك الأهلي قد ودع كأس مصر الخميس الماضي بالخسارة من وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.