التشكيل – عودة دانييل جيمس وراشفورد مهاجم.. وديفيد سيلفا يقود سوسيداد ضد يونايتد

عاد دانييل جيمس للتشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد الذي يستعد للقاء ريال سوسيداد اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

ويحل يونايتد ضيفا على سوسيداد في ملعب محايد هو معقل يوفنتوس بعد رفض إسبانيا استضافة بعثة الفريق الإنجليزي بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: دين هندرسون

في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- إيريك بايلي- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- سكوت مكتوميناي

في الوسط الهجومي: دانييل جيمس- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: ماركوس راشفورد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من ديفيد دي خيا ولي جرانت وفيكتور ليندلوف وأكسيل توانزيبي ولوك شو وبراندون ويليامز وخوان ماتا ونيمانيا ماتيتش وأماد دياللو وأنتوني مارسيال وشولا شورتاير.

فيما جاء تشكيل ريال سوسيداد كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيل ميرينو

الدفاع: جوسيبا زالدوا – أريتز إلوستوندو – إيجور زوبيلديا - ناتشو مونريال

الوسط: أسيير إيارامندي – ميكيل ميرينو – دافيد سيلفا

الهجوم: عدنان يانوزاي – أليكساندر إيزاك – ميكيل أويارزابال