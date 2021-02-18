جوارديولا: برناردو سيلفا عاد لمستواه المذهل

الخميس، 18 فبراير 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا عاد لمستواه المذهل، بعدما شاهده في أفضل حالاته أمام إيفرتون.

وسجل سيلفا هدفا وصنع مثله في الفوز على إيفرتون بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يا له من لاعب، هذا كل ما يمكنني قوله".

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وأضاف المدرب الإسباني "إنه يفعل كل شيء، يقوم بعمل جيد بشكل لا يصدق".

وأوضح "في الموسم قبل الماضي الذي فزنا فيه بلقب الدوري، كان لا يمكن إيقافه وقد عاد الآن لتقديم نفس الأداء".

في موسم 2018-2019 شارك سيلفا في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي من أصل 38، سجل 7 أهداف وصنع 8.

بينما أحرز هدفين وصنع 3 خلال 18 مباراة ظهر فيها بالموسم الجاري.

وأتم "إنه شخص محبوب وكمدير فني تحب أن يكون لديك لاعبون مثل برناردو، من المؤكد أن عائلته تشعر بالفخر به".

ويستعد سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، لملاقاة أرسنال صاحب المركز العاشر في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل.

عقب لقاء أرسنال سيخرج الفريق السماوي لملاقاة بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

برناردو سيلفا بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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