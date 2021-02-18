مران الزمالك - عبد الشافي يواصل التأهيل.. وباتشيكو يحفز البدلاء

الخميس، 18 فبراير 2021 - 16:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك الأول في المغرب قبل لقاء الرجاء

بدأ لاعبو نادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو المدير الفني التدرب استعدادا لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا أمس أمام الإسماعيلي تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا بشكل طبيعي.

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فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مواجهة الدراويش تدريبات قوية تحت قيادة جايمي باتشيكو.

وحرص باتشيكو على تحفيز اللاعبين وطالبهم ببذل أقصى الجهد في التدريبات، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

وقرر المدرب البرتغالي منح لاعبي الفريق راحة من تدريبات غدا الجمعة، على أن يستأنف التدريبات يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

وواصل محمد عبد الشافي التدريبات التأهيلية على هامش المران، إذ يعاني من إصابة في الركبة ويخضع لبرنامج تدريبي.

وسيسافر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي برفقة حمادة الدالي إداري الفريق إلى السنغال مساء اليوم الخميس، ليسبق بعثة الفريق الأبيض، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما حرص عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور جزء من المران لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغال.

وتواجد مع رئيس نادي الزمالك، إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وعقد الثنائي جلسة سريعة مع عبد الحليم علي مدير الكرة، للاطمئنان على الفريق قبل السفر للسنغال.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل.

مران الزمالك في الدوري الدوري المصري
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