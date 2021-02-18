بي إن: الاتحاد الجزائري يطالب بتأجيل مواجهة شباب بلوزداد وصنداونز

يبدو أن سيناريو مباراة الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي سيتكرر مجددا في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، لكن مع فريقين مختلفين.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" فأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم طالب بتأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز الجنوب إفريقي بسبب رفض السلطات الجزائرية إقامتها.

المباراة من المقرر إقامتها في 23 فبراير.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يطالب بتأجيل مباراة شباب بلوزداد و صن داونز الجنوب إفريقي المقررة بالجزائر في 23 من شهر فبراير بعد رفض السلطات الصحية الجزائرية إقامتها هناك 😷 pic.twitter.com/NWx09RjqLX — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 18, 2021

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من رفض السلطات المغربية إقامة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

مواجهة لم يتحدد لها موعد جديد بعد، بعد تحديد إقامتها في مصر ومن ثم تأجلت من جديد بسبب فشل الفريق الجنوب إفريقي في السفر، وبعدها أعلن الاتحاد المصري اعتذاره عن عدم استضافة المباراة. (طالع التفاصيل)

ويحتل صنداونز صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على الهلال السوداني، برصيد 3 نقاط.

فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي.