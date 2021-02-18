بي إن: الاتحاد الجزائري يطالب بتأجيل مواجهة شباب بلوزداد وصنداونز

الخميس، 18 فبراير 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

أليو بادجي - الأهلي - صن داونز

يبدو أن سيناريو مباراة الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي سيتكرر مجددا في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، لكن مع فريقين مختلفين.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" فأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم طالب بتأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز الجنوب إفريقي بسبب رفض السلطات الجزائرية إقامتها.

المباراة من المقرر إقامتها في 23 فبراير.

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يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من رفض السلطات المغربية إقامة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

مواجهة لم يتحدد لها موعد جديد بعد، بعد تحديد إقامتها في مصر ومن ثم تأجلت من جديد بسبب فشل الفريق الجنوب إفريقي في السفر، وبعدها أعلن الاتحاد المصري اعتذاره عن عدم استضافة المباراة. (طالع التفاصيل)

ويحتل صنداونز صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على الهلال السوداني، برصيد 3 نقاط.

فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي.

مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا صنداونز
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