أجايي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا
الخميس، 18 فبراير 2021 - 15:29
كتب : FilGoal
ينافس جونيور أجايي مهاجم الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الجولة لدوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات.
جونيور أجاي
النادي : الأهلي
وشارك أجايي في فوز الأهلي على المريخ بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة الأولى.
ويتسابق أجايي مع عبد القادر الصالحي حارس مرمى مولودية الجزائر والذي حافظ على نظافة شباكه ضد الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.
ومع أوكانسي مانديلا لاعب هورويا الغيني بعدما شارك في انتصار فريقه على بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين دون مقابل.
بالإضافة موسى ليبوسا لاعب صن داونز الذي سجل هدفا في فوز فريقه على الهلال السوداني بهدفين دون مقابل.
🇳🇬 @ajayi_jnr_ [🇪🇬 @AlAhly]
🇧🇫 @MandelaOcansey [🇬🇳 @HACofficiel]
🇩🇿 Abdelkader Salhi [🇩🇿 MC Alger]
🇿🇦 @Mosco_Lebusa [🇿🇦 @Masandawana]
Vote for your #TotalCAFCL Player of the Week. 👇🗳️— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 18, 2021
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في تنزانيا يوم 23 فبراير المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.