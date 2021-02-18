أجايي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

ينافس جونيور أجايي مهاجم الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الجولة لدوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات.

وشارك أجايي في فوز الأهلي على المريخ بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة الأولى.

ويتسابق أجايي مع عبد القادر الصالحي حارس مرمى مولودية الجزائر والذي حافظ على نظافة شباكه ضد الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

ومع أوكانسي مانديلا لاعب هورويا الغيني بعدما شارك في انتصار فريقه على بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين دون مقابل.

بالإضافة موسى ليبوسا لاعب صن داونز الذي سجل هدفا في فوز فريقه على الهلال السوداني بهدفين دون مقابل.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في تنزانيا يوم 23 فبراير المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.