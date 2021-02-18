محرز: لا نفكر في اللقب حاليا.. وأتفاهم مع برناردو سيلفا بدون كلمات

يتجاهل رياض محرز جناح مانشستر سيتي التفكير في لقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، وأوضح أن شراكته مع زميله برناردو سيلفا لا تحتاج للحديث بينهما في الملعب.

محرز سجل هدفا رائعا من صناعة سيلفا في فوز سيتي على إيفرتون 3-1 في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي.

وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا نفكر في لقب الدوري الإنجليزي حاليا، نحن نفكر فقط في المباراة التالية أمام أرسنال".

ويستعد سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، لملاقاة أرسنال صاحب المركز العاشر في ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل.

وأكمل "حاولنا التمرير والتحرك لإيجاد مساحة وسط دفاعات إيفرتون من أجل تسجيل الهدف".

وأضاف "أنا وبرناردو كان لدينا دائما شراكة جيدة، ولا نحتاج حتى إلى التحدث مع بعضنا البعض فنحن نعرف كيف نتحرك، كلنا نعرف بعضنا البعض".

وتابع قائد منتخب الجزائر "نحن نتدرب جيدا ونعرف تحركاتنا، عندما تستمر في الفوز وتسجيل الأهداف، تزداد الثقة، إنه أمر صعب على الخصم".

وأتم محرز "كان أداءا جيدا، لعبنا مرة أخرى بشكل جيد، إنه لأمر مخز أن نستقبل هدفا في الشوط الأول، لكننا لم نستقبل الكثير، نحن نمر بفترة جيدة للغاية".

عقب لقاء أرسنال سيخرج الفريق السماوي لملاقاة بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.