الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق قبل السفر لمواجهة سيمبا

الخميس، 18 فبراير 2021 - 14:51

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المريخ

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي سلبية المسحة التي خضع لها الفريق، للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا غدا الجمعة، لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف النادي التنزاني الأهلي يوم الثلاثاء، بعد أن فاز على فيتا كلوب الكونغولي خارج الديار 1-0.

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بينما فاز الأهلي على المريخ السوداني في القاهرة 3-0.

ويخوض الأهلي مرانا ظهر الجمعة قبل التوجه إلى تنزانيا بطائرة خاصة.

سيمبا الأهلي في إفريقيا
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