تقرير: بعد بونوتشي.. كيلليني قد يغيب عن يوفنتوس لأسبوعين

الخميس، 18 فبراير 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

جورجيو كيلليني - يوفنتوس

يبدو أن يوفنتوس خسر في مواجهة بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من مجرد نتيجة المباراة.

رودريجيو بنتانكور وجورجيو كيلليني يخضعان لفحص طبي وقد يغيبان لمدة أسبوعين عن صفوف السيدة العجوز.

كيلليني خرج في الدقيقة 35 وعوضه التركي ميري ديميرال، فيما شارك الأوروجوياني في المباراة كاملة.

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وسيجري الثنائي فحصا طبيا اليوم في مقر نادي يوفنتوس.

فيما أوضح أندريا بيرلو المدير الفني أمس عقب نهاية اللقاء أن ماتيس دي ليخت عانى من تقلص عضلي.

غياب كيلليني قد يعد ضربة ليوفنتوس والذي يعاني أيضا من إصابة ليوناردو بونوتشي.

ووفقا للتقارير فأن الدولي الإيطالي من الممكن أن يمتد غيابه لـ 20 يوما. (طالع التفاصيل)

يوفنتوس سقط في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 أمام بورتو على ملعب دراجاو، وينتظر الرد في الإياب على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

يوفنتوس بورتو جورجيو كيلليني
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