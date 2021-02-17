كورييري ديللو سبورت: غياب بونوتشي قد يمتد 20 يوما
الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 11:07
كتب : FilGoal
قد يمتد غياب ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس لفترة أطول بعدما تأكد غيابه عن لقاء بورتو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
ليوناردو بونوتشي
النادي : يوفنتوس
وكان أندريا بيرلو المدير الفني قد أوضح أمس غياب بونوتشي عن المواجهة رغم سفره مع الفريق إلى البرتغال.
وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن الدولي الإيطالي سيغيب 20 يوما عن السيدة العجوز.
غياب يضاف لسلسلة من الغيابات التي ضربت السيدة العجوز مؤخرا بإصابتي خوان كوادرادو وأرتور ميلو.
ولا يعد دفاع يوفنتوس في ورطة إذ يتواجد مريي ديميرال وماتيس دي ليخت وجورجيو كيلليني في خط الدفاع، وجميعهم متاحين للقاء بورتو.
التقرير أضاف أيضا أن الأمريكي ويستون ماكيني والإسباني ألفارو موراتا لا زالا يعانيان بدنيا وقد يغيبا عن مواجهة الليلة.
بونوتشي (33 عاما) خاض الموسم الجاري 25 مباراة سجل هدفين في جميع المسابقات.