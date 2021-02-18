فينجر: مبابي كان سينضم لأرسنال بالمجان.. وحاولنا ضم ميسي ورونالدو

الخميس، 18 فبراير 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - برشلونة وباريس سان جيرمان

كشف أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال عن أن فريقه كاد أن يتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان موضحا كواليس التفاوض مع ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو قبل انتقاله لمانشستر يونايتد.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

أرسنال

وقال فينجر لقناة "beIN Sports": "كنت في منزل مبابي عندما كان مترددا في تجديد تعاقده موناكو".

وأضاف "كان سيأتي لأرسنال بالمجان".

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وانتقل مبابي لباريس سان جيرمان عام 2018.

وأوضح "أود القول أن مثل هذه القصص تحدث في جميع الأندية، مثل ميلان ومانشستر (يونايتد) وتشيلسي".

وعن رونالدو، قال: "كان قريبا للغاية من الانضمام لنا، لكن من سوء حظنا أن كارلوس كيروش ذهب للعمل كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد، وخلال أسبوع كان قد أقنع أليكس فيرجسون في التعاقد معه".

وانتقل رونالدو لمانشستر يونايتد عام 2003 قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتذكر فينجر رغبته في ضم ثلاثي برشلونة، وقال: "كنا نرغب في التعاقد مع ثلاثي برشلونة مواليد 1987، وهم: ميسي وسيسك فابريجاس وجيرارد بيكيه".

وتابع "وقتها كان بيكيه يلعب في الوسط لكنه انضم لمانشستر يونايتد، ونحن حصلنا على فابريجاس، فيما كانت إدارة برشلونة ماهرة في الحفاظ على ميسي".

وانتقل فابريجاس لأرسنال عام 2003 فيما ذهب بيكيه لمانشستر يونايتد عام 2004 قبل أن يعود لبرشلونة عام 2009

وأكد فينجر أن أرسنال كان قريبا من ضم جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي عام 2016.

وقال: "عرضنا عليه العديد من الأموال لكن ليستر كان قد فاز بالدوري ولم يرغب في الاستغناء عنه وعرض عليه التجديد بنفس الراتب الذي كان سيحصل عليه في أرسنال".

وتولى فينجر تدريب أرسنال منذ عام 1996 وحتى عام 2018.

وحقق فينجر لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، من بينهم لقب 2003-2004 الذي كان دون هزيمة وهو الإنجاز الذي لم يتحقق مجددا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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