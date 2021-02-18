جوارديولا: جدول المباريات يمكن أن يصيبك بالاكتئاب الخميس، 18 فبراير 2021 - 12:56 كتب : FilGoal بيب جوارديولا بيب جوارديولا مانشستر سيتي نرشح لكم أخر الأخبار مدافع يوفنتوس: هدف كييزا سيمنحنا الثقة في لقاء الإياب ضد بورتو دقيقة | دوري أبطال أوروبا أجايي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول – استبعاد العراقي من معسكر المصري لأسباب غير فنية 47 دقيقة | الدوري المصري قائمة المصري - علي ماهر يضم 29 لاعبا لمعسكر سموحة.. وغياب كريم العراقي 49 دقيقة | الدوري المصري محرز: لا نفكر في اللقب حاليا.. وأتفاهم مع برناردو سيلفا بدون كلمات 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق قبل السفر لمواجهة سيمبا 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا تقرير: بعد بونوتشي.. كيلليني قد يغيب عن يوفنتوس لأسبوعين ساعة | دوري أبطال أوروبا علاء عبد العال: عمر رضوان يسير على خطى الشناوي.. والتميز في النواحي الدفاعية يسعدني ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بيع الشحات؟ حديث لا يمت للواقع بصلة.. اللاعب مهم للفريق تقرير تركي: كشافو كريستال بالاس يراقبون مصطفى محمد ضد ألانيا سبور أجايي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا تحليل في الجول - ساسي ينقذ باتشيكو في أسوأ مباريات الموسم لـ الزمالك تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها.. ولا تغيير في ترتيب الـ 32 الأوائل الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 الزمالك 1 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 0 المقاولون العرب 1 أسـوان انتهت الدوري المصري 0 الإنتاج الحربي 1 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 1 الاتحاد السكندري انتهت دوري أبطال أوروبا 2 بورتو 1 يوفنتوس انتهت كأس مصر 2 طلائع الجيش 0 القنـــاة مباشر 9:57 الدوري الأوروبي - ريد ستار بلجراد - ميلان لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - ريال سوسيداد - مانشستر يونايتد لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - بنفيكا - أرسنال لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - سلافيا براج - ليستر سيتي لم تبدأ 19:55 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - ليدز يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - خيتافي لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - فيورنتينا - سبيزيا كالتشيو لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - كالياري - تورينو لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك