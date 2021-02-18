5 غيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي

الخميس، 18 فبراير 2021 - 12:17

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - غزل المحلة

لم تتوقف معاناة الإسماعيلي عند الخسارة من الزمالك، بل امتدت للإصابات والإيقافات أيضا.

الإسماعيلي خسر في الدقائق الأخيرة من الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الـ 13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسيواجه الإسماعيلي غيابات عديدة لأسباب مختلفة قبل مواجهة إنبي في الجولة الرابعة عشر.

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تعرض محمد حسن لشد في العضلة الضامة وبات موقفه من المشاركة أمام الفريق البترولي ضعيفا، وسيخضع اللاعب للفحوصات لتحديد موقفه.

كما تعرض محمد عادل لشد في عضلة السمانة، بينما تعرض أحمد فتحي كاستيلو لشد خفيف في العضلة الخلفية ويخضع لتدريبات استشفائية لمعرفة مدى جاهزيته لخوض المباراة.

وسيغيب شكري نجيب صاحب هدف الدراويش الوحيد لحصوله على إنذار ثالث.

وأخيرا سيغيب حسين السيد الظهير الأيسر بعدما تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة.

ويحتل الدراويش المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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