صاروخ ساسي يقتل صمود الدراويش.. الزمالك يهزم الإسماعيلي بالوقت القاتل

كانت المباراة في طريقها للانتهاء بتعادل مفيد للإسماعيلي في ظل أزمة نتائجهم الأخيرة، لكن صاروخ فرجاني ساسي كتب الفوز للزمالك.

فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.

سجل يوسف إبراهيم "أوباما"، وفرجاني ساسي هدفا الزمالك، فيما سجل شكري نجيب هدف الإسماعيلي الوحيد.

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التشكيل

بدأ سيف الدين الجزيري كأساسي في هجوم الزمالك، فيما قاد شيكابالا الفريق في تواجد أشرف بنشرقي على مقاعد البدلاء.

في المقابل، قاد بينسون شيلونجو هجوم الإسماعيلي بأمر من دراجان يوفيتش.

📋سيف الدين الجزيري يقود هجوم الزمالك ضد الإسماعيلي وشيكا أساسي #في_الدوري pic.twitter.com/nW5kMB138s — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 17, 2021

وصف المباراة

الربع ساعة الأولى من اللقاء كانت هادئة، وخالية من الفرص الحقيقية للفريقين.

فرص متبادلة

في الدقيقة الـ16 كانت أولى فرص اللقاء للإسماعيلي. عرضية من الشامي مرت من محمود علاء، وأنقذها طارق حامد قبل متابعة فخر الدين بن يوسف من داخل الست ياردات.

الزمالك رد بأخطر فرصه في الدقيقة الـ23. اختراق من أحمد فتوح ثم تمريرة إلى سيف الدين الجزيري، والذي سدد مباشرة، لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي تصدى لها وأبعدها الدفاع سريعا.

شيكابالا نفذ كرة ثابتة في الدقيقة الـ25، وتابعها أوباما برأسية في يد الحارس.

سيطرة الإسماعيلي

من هنا سيطر الإسماعيلي بشكل أكبر. محمد أبو جبل ارتكب خطأ فادحا في الدقيقة الـ28 بعد كرة أعادها له طارق حامد، وأخطأ أبو جبل في استلامها، لتصل الكرة إلى محمد الشامي الذي سدد ساقطة خارج المرمى.

محمد الشامي نفسه سدد في الدقيقة الـ31 لكن فوق المرمى.

ووسط ضغط الإسماعيلي، اضطر دراجان يوفيتش لإجراء أولى تبديلاته اضطراريا في الدقيقة الـ40 بدخول عماد حمدي بدلا من محمد حسن.

والدقائق الخمس الأخيرة كانت عامرة أيضا بالخطورة للإسماعيلي. محمد عادل قطع الكرة من طارق حامد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ45، ومرر الكرة إلى شيلونجو، لكن أحمد فتوح عاد وقطع الكرة سريعا بشكل رائع.

ضغط الإسماعيلي تواصل في الدقيقة الـ46 بعرضية من عبد الله جمعة، قابلها شيلونجو برأسية في العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الزمالك لعب الشوط الثاني بطريقة مغايرة، واستطاع التقدم مبكرا. شيكابالا حصل على مخالفة في الدقيقة الـ49. زيزو نفذها، وقابلها محمود علاء بلمسة تصدى لها محمد فوزي، ليقابلها أوباما في المرمى مسجلا الهدف الأول.

الهدف هو السابع لـ أوباما هذا الموسم في صدارة هدافي الزمالك والدوري بشكل عام.

الزمالك سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ56 عن طريق سيف الدين الجزيري. ركنية نفذها زيزو وارتقى لها الجزيري مع محمد فوزي لتسقط الكرة من يده، ويتابعها الجزيري في المرمى.

محمود البنا حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو، ثم قرر إلغاء الهدف بسلل مخالفة ضد الجزيري.

هدف سيف الدين الجزيري الملغى أمام الاسماعيلي ❌⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/bnOt4iOJWv — WATCH iT! (@WatchiTMENA) February 17, 2021

شيكابالا أرسل بينية ساقطة رائعة في الدقيقة الـ59، لكن أوباما قابلها برأسية بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ59، أرسل حازم إمام عرضية، قابلها أوباما برأسية جديدة أمسكها محمد فوزي بثبات.

هنا تدخل دراجان يوفيتش وأجرى أولى تبديلاته بدخول أري بابل بدلا من محمد صادق.

وفورا بعد التبديل، استطاع الإسماعيلي التعادل في الدقيقة الـ62. بينية من شيلونجو إلى شكري نجيب، والذي سدد بيسراه أرضية على يسار محمد أبو جبل مسجلا التعادل.

باتشيكو يتدخل

على الفور تدخل جايمي باتشيكو. شارك فرجاني ساسي بدلا من إمام عاشور قبل صافرة استئناف اللعب بعد الهدف.

وفي الدقيقة الـ65 أجرى باتشيكو ثاني تبديلاته بدخول أشرف بنشرقي بدلا من شيكابالا.

دراجان يوفتيش رد بتبديلين في الدقيقة الـ71 بدخول نادر رمضان وعمر الوحش بدلا من عبد الله جمعة وشيلونجو.

فرص بيضاء

وفي الدقيقة الـ73 أهدر بنشرقي فرصة الثاني. تبادل رائع للكرة مع سيف الدين الجزيري، لينفرد بنشرقي من الجهة اليسرى، لكنه سدد فوق المرمى مهدرا الهدف الثاني.

محمد فوزي تألق في الدقيقة الـ77 ومنع الهدف الثاني. عرضية من حازم إمام فشل دفاع الإسماعيلي في إبعادها، لتصل إلى أوباما الذي سددها وتصدى لها محمد فوزي إلى ركنية.

الإسماعيلي بادل الزمالك الخطورة في الدقيقة الـ82 بتصويبة من محمد عادل، حولها محمد أبو جبل إلى ركنية.

هنا دفع باتشيكو بأوراقه الأخيرة. شارك مروان حمدي، وحميد أحداد بدلا من سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو" في الدقيقة الـ82.

هدف قاتل

وفي الدقيقة الـ88 سجل الزمالك هدف قاتل راائع. طولية حصل مروان حمدي عليها واستلمها. ثم مرر إلى أوباما، والذي بدوره مهد الكرة إلى فرجاني ساسي الذي قابلها بتصويبة مباشرة رائعة في المرمى مسجلا الثاني.

الإسماعيلي حاول الضغط لإدراك التعادل. وفي الدقيقة الـ94 حصل حسين السيدة على إنذار ثان وطرد بسبب الاعتراض، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.