في الجول يكشف – موقف طاهر وأيمن أشرف ومعلول ووليد سليمان من مواجهة سيمبا

يحسم اختبار طبي إمكانية سفر جناح الأهلي، طاهر محمد طاهر، لمواجهة سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف النادي التنزاني الأهلي يوم الثلاثاء، بعد أن فاز على فيتا كلوب الكونغولي خارج الديار 1-0، بينما فاز الأهلي على المريخ السوداني في القاهرة 3-0.

وعلم FilGoal.com أن الاختبار الطبي سيحدد موقف طاهر المصاب بإجهاد في العضلة الخلفية، إلا أن الوضع بالنسبة لعلي معلول ووليد سليمان محسوم. لن يسافرا مع الفريق إلى تنزانيا.

معلول يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، وهي نفس الإصابة التي يعاني منها وليد سليمان.

أما أيمن أشرف، فيعود لقائمة الفريق في مباراة سيمبا حسبما علم FilGoal.com.

ويخوض الأهلي مرانا ظهر الجمعة قبل التوجه إلى تنزانيا بطائرة خاصة.