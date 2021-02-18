تحليل في الجول - ساسي ينقذ باتشيكو في أسوأ مباريات الموسم لـ الزمالك

أنقذ فرجاني ساسي، مدربه جايمي باتشيكو، وحقق الزمالك فوزًا غاليا على الدراويش بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الاسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري العام الممتاز ليواصل الزمالك تصدر المسابقة ويبقي الاسماعيلي في المركز قبل الأخير.

بدأ باتشيكو المباراة بالرسم التكتيكي 4-2-3-1 أبو جبل في حراسة المرمي على اليمين حازم إمام وعلى اليسار أحمد فتوح وقلبي دفاع محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وثنائي وسط طارق حامد وإمام عاشور أمامهم الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" على اليمين وأحمد سيد "زيزو" على اليسار ويوسف إبراهيم "أوباما" في الوسط وفي الامام سيف الجزيري .

بينما بدأ دراجان يوفيتش المدير الفني للدراويش المباراة بالرسم التكتيكي 4-4-2 ،محمد فوزي في حراسة المرمي على اليمين عبد الله جمعة وعلى اليسار حسين السيد واحمد كاستيلو ومروان الصحراوي قلبي دفاع وفي الوسط الرباعي محمد صادق على اليمين ومحمد الشامي على اليسار ومحمد حسن ومحمد عادل في الوسط وفي الامام ثنائي الهجوم شكري نجيب وبينسون شيلونجو.

قدم الاسماعيلي مباراة كبيرة على مستوي السيطرة والوصول للمرمي خاصة أن تمركز اللاعبين في الحالة الدفاعية كان جيدا جدا مما اضطر الزمالك للاعتماد على الكرات الطولية للمرة الأولي هذا الموسم، تساوي الفريقان في عدد التمريرات الطولية 45 تمريرة طولية بينها 17 صحيحة للزمالك بنسبة 38% وهي طريقة لم يعتد عليها الزمالك وبالطبع أثر ذلك على الكرات الخطيرة للزمالك خاصة الشوط الاول الذي لم يشهد أي خطورة تذكر للزمالك مقابل كرتين على الأقل للدراويش.

خسر الزمالك الكرة 6 مرات في المساحات الخلفية خلال بناء الهجمات بسبب الضغط الواضح في الصورة السابقة، أخطرها كانت من أبو جبل وأخرى من حازم امام وكلها كانت في الثلث الأخير من الملعب.

الربع ساعة الأخير من الشوط الاول كانت لمصلحة الاسماعيلي بالكامل، فلم يحاول خلالها الزمالك أي محاولة مقابل 3 للإسماعيلي. افتقد الزمالك دور الوسط المساند خلال الشوط الاول خصيصا مع عدم قيام إمام عاشور بالدور المطلوب في التمركز في الاماكن الشاغرة مع الرقابة اللصيقة على أوباما وزيزو وشيكابالا مما اضطر شيكابالا لتغيير مكانه في أكثر من مرة.

تمريرات إمام عاشور الأمامية خلال 67 دقيقة بالكامل كانت كلها في وسط ملعب الزمالك (7تمريرات أمامية ) عدا تمريرة واحدة فقط

بينما طارق حامد على سبيل المثال المفترض أن يكون مكلفا بأدوار دفاعية أكثر لعب تمريرات أمامية أكثر بكثير من إمام عاشور ، حيث لعب 31 تمريرة أمامية.

في الشوط الثاني أجري باتشيكو العديد من التغييرات، خروج شيكابالا ونزول بنشرقي ثم خروج إمام عاشور ونزول فرجاني ساسي وخروج زيزو وسيف الجزيري ونزول حميد أحداد ومروان حمدي.

تغيير ساسي كالمعتاد خلق اختلافا في أداء للزمالك، فمنذ نزوله خلق مساعده هجومية في التنقل المرحلي للكرة بين الوسط والهجوم مع امكانيته التواجد في المساحات التي عجز عاشور عن التواجد بها.

بالإضافة الي تسجيله هدف رائع وسط فترة استفاقة للإسماعيلي - وهنا تأتي قيمة اللاعب الكبير – حيث فعلها من قبل أمام الرجاء في مباراة القاهرة بعد تسجيل الرجاء هدف التعادل استفاق الرجاء وسيطر على الكرة وسجل ساسي هدفًا وسط هذه السيطرة وهو ما تكرر أمام الاسماعيلي حيث أن الربع ساعة الأخير من عمر المباراة كانت أكثر فترة سيطر فيها الاسماعيلي على مجريات اللعب وأكثر فترة استطاع فيها قطع الكرات ورغم ذلك استطاع ساسي خطف نقاط المباراة الثلاث.

شكري نجيب والشامي ومحمد عادل قدموا مباراة كبيرة جدا للدراويش وفي الناحية الأخرى ساسي وطارق حامد وأوباما قدموا مباراة كبيرة للزمالك.