تقرير يكشف.. مبابي لـ ألبا: سأقتلك في الشارع.. والأخير يرد: إنه يتعلم

الخميس، 18 فبراير 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وجيرارد بيكيه - برشلونة وباريس سان جيرمان

لم تكن ثلاثية كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والتي هز بها شباك برشلونة في دوري الأبطال، من خطفت الأنظار فقط، بل مشادته مع خوردي ألبا وسيرجينو ديست وجيرارد بيكيه.

الفرنسي سجل هاتريك قاد به العملاق الباريسي للتفوق على برشلونة بنتيجة 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عدسات قناة "Movistar +" التقطت ما دار بين مبابي وألبا أثناء المباراة.

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بدأت الأحداث عندما قال مبابي لديست ظهير البلاوجرانا: "لا تلمسني".

فرد ألبا على الفرنسي قائلا: "لقد اعتذر لك، أنظر لبطاقتك، أنت متعجرف، أنت متعجرف".

مبابي قال للألبا: "سأقتلك في الشارع، سأقتلك في الشارع".

في ذلك الوقت تدخل جيرارد بيكيه للدفاع عن زميله قائلا: "سوف تقتل من؟".

وأنهى ألبا الجدل ردا على بيكيه: "إنه يتعلم، هذا الرجل يتعلم".

ولم تكن تلك المشادة الأولى في اللقاء إذ ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تراشق بالألفاظ حدث بين جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان. (طالع التفاصيل)

وشارك بيكيه لأول مرة مع برشلونة منذ نوفمبر الماضي بعد إصابته ضد أتليتكو مدريد.

وتُقام مباراة العودة يوم 10 مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

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