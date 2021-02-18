مدرب الإسماعيلي: قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الزمالك

رغم الخسارة، لكن دراجان يوفيتش مدرب الإسماعيلي يرى بأن فريقه قدم أفضل مباراة له هذا الموسم أمام الزمالك.

الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

video:1

وقال دراجان يوفيتش في تصريحات للصحفيين: "قدمنا أفضل مبارياتنا أمام الزمالك رغم الخسارة".

وأضاف "أتيحت لنا فرص كثيرة خاصة بالشوط الأول، هناك أزمة حقيقة حول عدم ترجمة الفرص بشكل صحيح لأهداف".

وواصل "الفريق يتطور في الأداء من مباراة لأخرى، أود أن أهنىء اللاعبين على ماقدموه اليوم".

وتابع "لدينا لاعبين جيدين، وينقصنا حضور التوفيق فقط من أجل حصد الثلاث نقاط. نعانى من تعدد الإصابات أيضا".

يوفيتش أتم "مركز حراسة المرمى يضم عناصر جيدة، ومحمد فوزي حارس الفريق يؤدي بشكل جيد ولم يرتكب أية أخطاء".

الخسارة جمدت رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري.