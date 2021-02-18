مدرب الإسماعيلي: قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الزمالك

الخميس، 18 فبراير 2021 - 00:35

كتب : ياسر الشريف

دراجان يوفيتش - بريميرو دي أجوستو

رغم الخسارة، لكن دراجان يوفيتش مدرب الإسماعيلي يرى بأن فريقه قدم أفضل مباراة له هذا الموسم أمام الزمالك.

الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

أخبار متعلقة
حسين السيد يكشف ما جرى بينه وبين شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي أشرف قاسم: أداء الزمالك أمام الإسماعيلي لم يكن هو المنتظر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وقال دراجان يوفيتش في تصريحات للصحفيين: "قدمنا أفضل مبارياتنا أمام الزمالك رغم الخسارة".

وأضاف "أتيحت لنا فرص كثيرة خاصة بالشوط الأول، هناك أزمة حقيقة حول عدم ترجمة الفرص بشكل صحيح لأهداف".

وواصل "الفريق يتطور في الأداء من مباراة لأخرى، أود أن أهنىء اللاعبين على ماقدموه اليوم".

وتابع "لدينا لاعبين جيدين، وينقصنا حضور التوفيق فقط من أجل حصد الثلاث نقاط. نعانى من تعدد الإصابات أيضا".

يوفيتش أتم "مركز حراسة المرمى يضم عناصر جيدة، ومحمد فوزي حارس الفريق يؤدي بشكل جيد ولم يرتكب أية أخطاء".

الخسارة جمدت رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري.

في الدوري الزمالك الإسماعيلي دراجان يوفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي: سنقدم احتجاج ضد البنا.. لم يحمنا من عنف لاعبي الزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: متمسكون باستمرار ساسي.. العائق المادي هو ما يقف أمامنا 22 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: قدمنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
حسين السيد يكشف ما جرى بينه وبين شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي 37 دقيقة | الدوري المصري
الـ12 على التوالي.. مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك إيفرتون 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بورتو يصعق يوفنتوس في لعنة الثواني الأولى.. ودورتموند يُدمر إشبيلية ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال "لعدم ترك مجال للصدفة" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك