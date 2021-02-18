حسين السيد يكشف ما جرى بينه وبين شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي

الخميس، 18 فبراير 2021 - 00:24

كتب : FilGoal

حازم إمام مع الزمالك أمام الإسماعيلي

كشف حسين السيد ظهير الإسماعيلي ما جرى بينه وبين محمود عبد الرازق "شيكابالا" في لقاء الدراويش مع الزمالك.

الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وقال حسين السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "شيكابالا لاعب كبير جدا ولم يحدث بيننا شيء".

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وأضاف "البعض يتحدث عن لقطة دفعني فيها، لكنه اعتذر لي بعد المباراة وتلك المشاحنات البسيطة تحدث دائما في المباريات ويجب أن نتقبلها".

وعن فريقه قال حسين السيد "أدعو جماهير الإسماعيلي لدعم اللاعبين. بعضهم مواليد 2000 و2001، ويحتاجون للدعم لأن لديهم إمكانيات جيدة".

خسارة الإسماعيلي جمدت رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي يوم 21 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الإسماعيلي حسين السيد
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