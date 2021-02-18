الـ12 على التوالي.. مانشستر سيتي يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك إيفرتون

وسع مانشستر سيتي فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه إلى 10 نقاط بعد الفوز على إيفرتون بنتيجة 3-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بالدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32 قبل أن يعادل ريتشارلسون النتيجة سريعا بالدقيقة 38، وفي الشوط الثاني سجل رياض محرز في الدقيقة 63 وبيرناردو سيلفا في الدقيقة 77 ليحسم سيتي المباراة.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة منفردا من 24 مباراة وبفارق 10 نقاط عن كل من مانشستر يونايتد وليستر، أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة خاضهم.

وبذلك جقق مانشستر سيتي فوزه الـ 17 على التوالي في مختلف المسابقات والـ 12 على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وكان أخر تعثر لمانشستر سيتي بعد التعادل أمام وست بروميتش في منتصف ديسمبر الماضي.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عددا من المداورة بين اللاعبين وشارك رياض محرز بشكل أساسي بينما تواجد كيفن دي بروين وسرجيو أجويرو على مقاعد البدلاء.

رياض محرز في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد إيفرتون 🔵🌟#في_إنجلترا pic.twitter.com/kOPDhUylTe — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 17, 2021

سيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول بالكامل حتى أن الاستحواذ على الكرة وصل إلى نسبة 78% للفريق السماوي في أول 25 دقيقة.

وترجم فيل فودين سيطرة فريقه إلى هدف بعد جملة قوية في الدقيقة 32 بتسديدة قوية خدعت جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون وسجل الهدف الأول.

ولكن بعد أقل من 6 دقائق نجح إيفرتون في إدراك التعادل عن طريق ريتشارلسون الذي ارتطمت الكرة به بعدما اصطدمت بالعارضة لتسكن شباك إيدرسون.

وفي الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي التقدم في النتيجة مبكرا لكن أهدر لاعبو الفريق عددا من الفرص أبرزها تسديدة جابرييل خيسوس أعلى عارضة بيكفورد في الدقيقة 55.

ونجح رياض محرز في تسجيل التقدم من تسديدة رائعة بيسراه في الدقيقة 63 ارتطمت بالقائم الأيمن لبيكفورد وسكنت الشباك.

وقتل بيرناردو سيلفا المباراة في الدقيقة 77 بهدف ثالث من تسديدة قوية يؤمن بها نقاط المباراة الثلاثة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال يوم الأحد ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما إيفرتون يلعب يوم السبت أمام ليفربول في دربي الميرسيسايد.