عبد الهادي: أداء الزمالك لم يكن جيدا في الشوط الأول أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

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اعترف مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك بأن أداء فريقه لم يكن جيدا أمام الإسماعيلي في الشوط الأول.

الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وقال مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك عقب اللقاء: "أهنئ الإسماعيلي على الأداء في مباراة اليوم، قدموا مباراة كبيرة وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم".

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وأضاف "لم نكن جيدين في الشوط الأول، وكان هدفنا من اللقاء هو تحقيق الثلاث نقاط بأي طريقة لنبدأ التركيز في مباراة تونجيث".

مدرب الزمالك أتبع "جايمي باتشكيو هو صاحب قرار الدفع بـ إمام عاشور بجانب طارق حامد في وسط الملعب".

وواصل "باتشيكو أيضا من حدد وقت التبديلات، والتي أفادت الفريق جدا".

وأوضح "البدلاء قدموا المطلوب منهم وصنعوا الفارق، وخاصة ساسي طبعا الذي أحرز هدف الفوز".

عبد الهادي أتم "لا تنتظروا منا الحديث عن خطأ لاعب معين طبعا. سنحلل المباراة مجددا ونتحدث مع اللاعبين عن الأخطاء لتحصيحها سويا".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.

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