أشرف قاسم: أداء الزمالك أمام الإسماعيلي لم يكن هو المنتظر

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 22:53

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد بمواجهة محمد حسن في مباراة الزمالك والإسماعيلي

أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بعد الفوز على الإسماعيلي مساء اليوم في الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ13 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.(طالع التفاصيل)

وقال قاسم عقب اللقاء للصحفيين: "لاعبو الزمالك استسهلوا المباراة في بدايتها وكان هناك أيضا اطمئنان للفوز بشكل مبالغ فيه".

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وأضاف "كما أن الأداء على مدار الشوطين لم يكن هو المنتظر من الفريق، لكن اللاعبين تداركوا الأمر في النهاية، وتمكنا من تحقيق الفوز المهم للمحافظة على صدارة الدوري".

وأشار أشرف قاسم إلى أن النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية للفريق.

وأتم تصريحاته "الفوز على الدراويش جاء دفعة قوية قبل خوص الفريق مباراة تونجيث السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

الزمالك الإسماعيلي أشرف قاسم
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