إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والإسماعيلي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 22:32

كتب : إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو مدرب الزمالك أمام مولودية الجزائر

قرر مراقب مباراة الزمالك والإسماعيلي إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ13 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وطلب مراقب المباراة من جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الحضور لقاعة المؤتمرات لكنه لم يذهب بسبب إصابة المترجم الخاص به بفيروس كورونا وعدم تواجده في اللقاء.

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وكان باتشيكو يرغب في حضور المؤتمر الصحفي، لكن عدم وجود مترجم له حال دون ذلك.

وعرض مسؤولو الزمالك تواجد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق في المؤتمر الصحفي، لكن مراقب المباراة أكد على ضرورة حضور المدير الفني طبقا للائحة.

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