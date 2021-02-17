أتليتكو يتعثر أمام ليفانتي وينتظر الثأر بعد 72 ساعة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 22:24

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد ضد ليفانتي

تعثر أتليتكو مدريد في الدوري الإنجليزي وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ليفانتي اليوم الأربعاء.

وحل أتليتكو ضيفا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا لملاقاته في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

افتتح إينيس بردهي أهداف المباراة في الدقيقة 17.

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وأدرك ماركوس لورينتي التعادل للروخيبلانكوس في الدقيقة 37.

وأصبح ذلك التعادل هو الثاني للأتليتي في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإسباني بعدما تعادل مع سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق.

فيما أصبح ذلك التعادل هو الرابع لليفانتي في آخر ست مباريات ولم يخسر من قطبي مدريد بعدما تعادل اليوم مع أتليتكو وفاز قبل عدة أسابيع على ريال مدريد.

بتلك النتيجة وصل رصيد أتليتكو مدريد عند 55 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

لكن لأتليتكو لقاء أقل من غريمه التقليدي ريال مدريد.

أما ليفانتي فوصل للنقطة 28 يحتل بهم المركز الـ11 بفارق الأهداف عن أتليتك بلباو العاشر.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم السبت المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 24 من الدوري.

أتليتكو مدريد ليفانتي
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