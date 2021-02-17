إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب بسبب كورونا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 21:11

كتب : FilGoal

الاتحاد الأوروبي يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء نسخة موسم 2020 - 2021 من دوري أبطال أوروبا للشباب.

وكشف يويفا في بيان رسمي: "قررت اللجنة التنفيذية إلغاء النسخة الجارية من بطولة الشباب لدوري أبطال أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثيره على تنظيم المسابقة".

وأضاف "تم تعديل شكل المسابقة وتأجيل بدايتها مع بداية الموسم لكن الإجراءات المختلفة التي فرضتها السلطات الصحية في جميع أنحاء أوروبا استمرت في التطور منذ ذلك الحين".

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وتابع "قيود السفر تؤثر على الأندية المشاركة تخلق صعوبات كبيرة في تنظيم المباريات وانسحب فريقان بالفعل من المنافسة".

وشددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا توجد إمكانية لمزيد من تأجيل المسابقة ويجب إعطاء صحة وسلامة اللاعبين الشباب أولوية قصوى.

وأتم يويفا بيانه "لم يتم الوفاء بشروط استئناف هذه المسابقة في الظروف الحالية وتم دعم فكرة إلغاء تلك المسابقة بشكل استثنائي".

دوري أبطال أوروبا الشباب
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