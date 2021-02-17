الزمالك يقرر منع التعامل مع قنوات أون تايم سبورتس

قرر نادي الزمالك منع التعامل مع قنوات أون تايم سبورتس مرة أخرى.

وأكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر الموقع الرسمي للأبيض، أنه تم إبلاغ فريق الكرة بالنادي بمنع التحدث لقناة أون سبورتس.

وأضاف قاسم أن القرار جاء تماشيا مع بيان النادي الذي أصدره اليوم مستنكرا ما حدث من القناة بإذاعة تقرير يسيء لكيان الناديين الكبيرين الزمالك والإسماعيلي.

وكانت القناة قد أذاعت تقريرا، حمل عبارة مكتوبة على الشاشة "الزمالك يواجه الإسماعيلي في قمة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

وكان مقدم البرنامج، كريم خطاب، قد قدم اعتذارا عن العبارة.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا للتعليق على هذه الواقعة. (طالع التفاصيل)