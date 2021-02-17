بيان رسمي - الزمالك: مستاؤون مما حدث على أون تايم سبورت.. تلك التجاوزات تشعل أجواء التعصب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

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أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، أعربت فيه اللجنة المكلفة بإدارته عن "استيائها الشديد من الأسلوب الذي إنتهجته قناة "أون تايم سبورت" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم" خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي".

وكانت القناة قد أذاعت تقريرا، حمل عبارة مكتوبة على الشاشة "الزمالك يواجه الإسماعيلي في قمة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

وقال البيان: "هذا الأمر من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين".

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وأضافت اللجنة أنها حريصة "كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف، وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير".

من جانب آخر أبدت اللجنة "دهشتها من كم الإشاعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة ممنهجة والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليا كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات و الأكاذيب، وتناشد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحرص على استقاء أي معلومة تخص النادي من مصادرها الرسمية وعبر المتحدث الإعلامي للنادي حيث لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شؤون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات".

وأتم "ومع التقدير الكامل من اللجنة لكل وسائل الإعلام التي تلتزم الصدق والموضوعية فإنها تناشد الجميع بالبعد عما يثير ويستفز مشاعر الجماهير حتى ننجح جميعا في نبذ التعصب في ملاعبنا".

وكان مقدم البرنامج، كريم خطاب، قد قدم اعتذارا عن العبارة.

ويواجه الزمالك الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في قمة مباريات الجولة 13 من البطولة.

الزمالك الإسماعيلي في الدوري
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