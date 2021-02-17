مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر إلى تنزانيا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

خضع فريق الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري لمسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا استعدادا للسفر إلى تنزانيا.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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وفاز الأهلي في المباراة الأولى بدور المجموعات على المريخ السوداني بثلاثية دون رد، سجلها محمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ووالتر بواليا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى للبطولة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سيمبا.

بينما يأتي فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

الأهلي سيمبا دوري أبطال إفريقيا
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