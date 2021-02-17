فرج عامر: أزمة المسحات؟ أتعامل مع اتحاد الكرة كمؤسسة.. وكورونا قتلت عوائد الكرة في العالم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

سموحة

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن أندية الدوري المصري غير قادرة على تحمل تكاليف إجراء المسحات الطبية لفيروس كورونا.

ونشبت أزمة بين اتحاد الكرة والأندية بعد إعلان الاتحاد بمديونية الأندية 3 ملايين جنيه مقابل مسحات فيروس كورونا للموسم الماضي والحالي.

وقال فرج عامر: "اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع الأندية لإجراء المسحات كنوع من التشجيع لاستئناف الدوري، وقيل إن الفيفا دعم كل اتحادات العالم لعمل المسحات، وأرسل الاتحاد خطابا رسميا بذلك".

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وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لذا وافقنا على تحمل اتحاد الكرة تكاليف المسحات، وحينها قالت وزارة الرياضة إنها ستتدخل حال حدوث أي مشكلة".

وتابع "أتعامل مع اتحاد الكرة كمؤسسة وليس أفراد".

وأوضح "فوجئت بخطاب وصلنا منذ 3 أيام يطالب فيه أحمد مجاهد بسداد 3 ملايين جنيه قيمة المسحات على مدار الموسمين، وأرسلنا الرفض بخطاب رسمي وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا".

وأردف "الاتحاد حدد قيمة كل مسحة بـ2400 جنيه جنيه لتعاقده مع شركة خاصة، بينما يمكن إجراؤها في أي مستشفى حكومي بـ600 جنيه".

وأتم "الأندية تتحمل مصاريف ثقيلة جدا، وبلا إيرادات، فيروس كورونا قتلت عوائد الكرة في العالم".

وكانت أندية مصر للمقاصة والمقاولون العرب والإسماعيلي قد رفضت تحمل تكاليف المسحة الطبية. (طالع التفاصيل)

سموحة فرج عامر في الدوري
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