المقاصة: الاتفاق كان تحمل اتحاد الكرة 33 مسحة لكل مباراة ونرفض الخطاب.. وتكاتف من الأندية

رفض بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة خطاب اتحاد الكرة بمديونية 3 ملايين جنيه على النادي بسبب مسحات فيروس كورونا.

وانضم كل من المقاولون والإسماعيلي إلى المقاصة في رفض خطاب اتحاد الكرة.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد خاطبت الأندية لدفع 3 ملايين جنيه تكلفة المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال بكري سليم عبر أون تايم سبورتس 2: "نضم صوتنا إلى صوت سموحة ونرفض تمام الرفض خطاب اتحاد الكرة".

وتابع "لدينا ديون إلى الأجهزة الفنية واللاعبين، الفريق كان سيهبط للدرجة الثانية لولا وجود راعي للفريق".

وأضاف "الأندية ليس في مقدورها تحمل تكاليف مسحات كورونا، إذا كنت غير قادر على تحمل المسحات مثل الدول الأخرى فليتم إلغاء الدوري".

وشدد المدير التنفيذي لنادي المقاصة "وقتها ستكون أنت كاتحاد الكرة من يقف أمام رغبة الدوري وليس الأندية".

واختتم تصريحاته "الأندية لا يمكنها تحمل تلك التكاليف لإنها عبء إضافي في تلك الظروف".

أما علاء وحيد المتحدث الرسمي بالنادي الإسماعيلي فأوضح: "وصلنا خطاب من اتحاد الكرة يفيد بضرورة سداد 3 ملايين جنيه مديونيات".

وتابع "الاتفاق بيننا وبين اللجنة الخماسية هو تحملهم 33 مسحة فقط لكل ناد في المباراة وما يزيد عن ذلك يصبح مديونية".

وأضاف "الأمر ليس كما يشاع أن النادي سيتكفل بكل المسحات".

وأتم تصريحاته "نوافق قرار الأندية برفض سداد تلك الأموال، المقاصة لديه راعي ويعاني، ونحن لدينا ربنا".

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: "نرفض تماما خطاب اتحاد الكرة بتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا، الأندية ليست لديها أي مقدرة مالية على تحمل ذلك".

وتابع "الاتفاق كان على تحمل اتحاد الكرة 33 مسحة في المباراة، ولدي ما يثبت عندما كنا نجري مسحات أكثر من ذلك ندفع تكاليف العدد الزائد".

واختتم تصريحاته "نظري ضعيف فعندما قرأت الخطاب كنت أعتقد أنهم 3 آلاف جنيه ولكن عندما تأكدت أنهم 3 ملايين جنيه ضحكت، النادي به كم 3 ملايين من أجل دفعها لاتحاد الكرة؟".