الخليفي: كلنا فخورون بـ مبابي.. علينا البقاء في هذا المستوى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 13:57

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - برشلونة وباريس سان جيرمان

طالب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لاعبيه بالبقاء في المستوى الذي ظهروا به أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وقاد النجم الشاب كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لاكتساح برشلونة في ملعبه كامب نو بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدم اللاعبون مباراة مثالية أمام برشلونة، الأداء كان رائعا".

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وأضاف "لقد أعد المدرب وطاقمه، المجموعة بشكل جيد للغاية لهذا اللقاء، ونحن سعداء للغاية، لكن لا يزال أمامنا 90 دقيقة للعب".

وشدد القطري "أنا فخور جدًا باللاعبين، بقوة الفريق ككل، وعلينا البقاء في هذا المستوى".

وتابع "لدينا الكثير من المواعيد المهمة القادمة، في الدوري أيضًا، من المهم التزام الهدوء".

وأتم "أنا سعيد جدًا بهاتريك مبابي أمام برشلونة، إنه شيء تاريخي بالنسبة له وللنادي. كلنا فخورون به".

وافتتح ليونيل ميسي أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يدرك مبابي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 32.

وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 65، ثم سجل مويس كين الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 86 أضاف مبابي الهدف الثالث له ليُكمل الهاتريك ويتمم رباعية سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء في العاشر من شهر مارس المقبل.

باريس سان جيرمان ناصر الخليفي كيليان مبابي برشلونة
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