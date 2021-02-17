هاني سعيد: بيراميدز أيضا يمثل مصر ونستحق الاهتمام.. نشعر أن هناك "استهداف" لنا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 12:07

كتب : FilGoal

هاني سعيد - بيراميدز

يشعر هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، بعدم وجود احتفاء إعلامي بنتائج فريقه في الكونفدرالية.

وقال سعيد عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "التأهل لم يُحسم بعد، لأن هذا الفريق سيكون أفضل في مصر".

وأوضح "يبدو أن المدرب رودولفو أروابارينا مقتنع أكثر الآن باللعب بثلاثي في الخلف".

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وأكمل "الاحتفاء ببيراميدز أقل من بقية الفرق المشاركة في إفريقيا؟ هذا سؤال تعرفون إجابته. ربما أتفهم هذا الأمر في الدوري المحلي، ولكن على المستوى الإفريقي من الطبيعي أن يزيد الاحتفاء. الأمر لا ينطبق على بيراميدز فقط بل على أي ناد آخر. الأمر كان مشابها بالنسبة للمقاولون. الأهلي والزمالك يمثلان مصر ولكن نحن أيضا نمثل مصر ونستحق الاهتمام".

وشدد "أخبار مغلوطة تقال حول الفريق، ربما يحكم الانتماء الأمر أحيانا. (كلام مالوش لازمة) ونشعر أنه استهداف لبيراميدز".

وأتم "بعد نتائجنا في الدوري، ربما ركزنا أكثر على الكونفدرالية. أمامنا 5 مباريات في الدور الأول، لو فزنا بهم سننافس على الدوري".

وفاز بيراميدز على راسينج الإيفواري بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفي الدوري، يحتل بيراميدز المركز السابع بـ 18 نقطة من 12 مباراة.

بيراميدز هاني سعيد
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