عبد الحفيظ: معلول بالنسبة لنا "أهلاوي أبا عن جد".. وهذا هو الموقف الحالي لـ ربيعة

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن النادي يرى في علي معلول أحد أبنائه، وأنه لا يهتم "لأي كلام يقال حوله".

وقال عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: "علي معلول أهلاوي أبا عن جد. أعرفه منذ بداياته مع الأهلي، في مباراة مثل مباراة الذهاب ضد الوداد في نهائي 2017 لعب 5 دقائق بشد قوي جدا وغاب بسببه عن الإياب".

وأوضح "وضد وفاق سطيف في النسخة التالية شارك في وجود إجهاد كبير في العضلة. لا نتعامل مع معلول كأجنبي، نتعامل معه كأنه تربى داخل الأهلي. لا نعطي اهتمام لأي كلام يقال حوله".

وخرجت بعض الاتهامات لمعلول بأنه تهرب من مواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي نفاه اللاعب، والنادي بعد ذلك، بشكل قوي.

وأوضح عبد الحفيظ: "مروان محسن؟ من قناعاتي التي لا أغيرها، في الفريق نحتاج كل اللاعبين خلال الموسم مع تلاحم المباريات، كله له دوره. سيكونوا موفقين أحيانا وأحيانا لا، لكن دوري كمدير كرة هي تهيئة الأوضاع حول المنظومة".

وشدد "لا أحد يعلم من اللاعب الذي سيساعدني على جلب البطولة، والمعاملة واحدة للجميع. لا يوجد فترة انتقالات مقبلة والمجموعة الموجودة التي اختارها المدير الفني هي التي ستستمر معنا لنهاية الموسم".

وأتم "رامي ربيعة من العناصر الموجودة في الفريق وله دور لكن القرار الفني والمشاركة من عدمها في يد المدير الفني بيتسو موسيماني، وهذا الأمر لا ينطبق على ربيعة فقط بل على كل اللاعبين. قد لا تأتي الفرصة الآن لكنها ستأتي".

تصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي مباراة المريخ بعد موعدها بسبب مشاركته في مونديال الأندية، ليفوز على الفريق السوداني ويتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سيمبا التنزاني، وبفارق الأهداف عنه.