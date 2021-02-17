صلاح بعد الفوز على لايبزج: أنا لا أشتكي ولكن يجب أن نثق في أنفسنا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 00:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يرى محمد صلاح نجم ليفربول أن فريقه لعب بمستوى جيد أمام آر بي لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وسجل صلاح هدف الريدز الأول. (طالع التفاصيل)

وقال محمد صلاح عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لعبنا بشكل جيد ضد لايبزج الذي كان خصما قويا وكنا نعرف كيف يلعبون".

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وأضاف "علينا أن نواصل العمل بقوة لأن مباراة العودة ستكون صعبة رغم أنها على ملعبنا، ونتمنى أن نتأهل".

وأكمل "لعبنا المباراة السابقة أمام ليستر بشكل جيد حتى الدقيقة 75، ولكن في كرة القدم يجب أن تلعب لمدة 90 دقيقة".

وأتم تصريحاته "أنا لا أشتكي ولكن يجب أن نثق بأنفسنا".

وخسر ليفربول في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
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