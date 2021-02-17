مدرب المريخ: ننافس سيمبا وفيتا.. انتظروا فريقا آخر في الجزء الثاني من المجموعات

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

شدد نصر الدين نابي، المدرب التونسي للمريخ السوداني، أن فريقه ينافس سيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي، على بطاقة الصعود الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

وقال نابي عقب الخسارة من الأهلي 3-0، إن البطاقة الأولى ستكون من نصيب الأهلي، الذي وصفه بأن "خطورته تأتي من كل مكان في الملعب".

وأوضح التونسي عبر أون تايم سبورتس: "النجاح يتطلب تخطيطا واستراتيجية. كنا مدركين أننا لسنا جاهزين"، ملمحا إلى عدم امتلاكه رفاهية الوقت مع الفريق السوداني.

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وأكد "الخسارة من الأهلي ليست مفاجأة. هدفنا ليس دور المجموعات الحالي فقط، بل لدينا مشروع مطول متفق عليه مع إدارة المريخ".

وشدد "لذا أعدكم بأن في الشطر الثاني من المجموعات سيظهر فريقنا بشكل مغاير".

وأتم "حاولت تفادي الخسارة أمام الأهلي وواجهنا سوء توفيق".

تصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي مباراة المريخ بعد موعدها بسبب مشاركته في مونديال الأندية، ليفوز على الفريق السوداني ويتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سيمبا التنزاني، وبفارق الأهداف عنه.

الأهلي المريخ في إفريقيا
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