مؤتمر موسيماني: لا تقارنوا بين أجيال الأهلي سوى بالنتائج.. الفريق الحالي يكتب تاريخه جماعيا

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بفريقه، بعد الفوز 3-0 على المريخ السوداني في افتتاح مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشددا أنه لم يقلق من تأخر الأهداف حتى الشوط الثاني.

وأسهب الجنوب إفريقي بالإشادة على جيل النادي الحالي، مشددا أنه "يكتب تاريخه بشكل جماعي".

وقال موسيماني "بدأنا بداية جيدة، بـ 3 نقاط و3 أهداف".

وأوضح "سعداء بالنتيجة والأداء رغم تأخر الأهداف، بمجرد تسجيل أول هدف توالت الأهداف. سيطرنا فنيا على المباراة".

وشرح "فريق المريخ تكتل بقوة أمام مرماه لكننا تفوقنا فنيا واستطعنا التسجيل. لعبنا بنفس الطريقة في الشوط الثاني، حافظنا على نفس الأسلوب، كان يجب أن نتحلى بالصبر حتى تسجيل الهدف الأول".

وأكد "لعبنا جيدا، المريخ أغلق عمق الملعب لذا عملنا على الاختراق من الأطراف خاصة عن طريق محمود وحيد الذي مرر الكثير من العرضيات ولم تصل لمهاجمينا، قبل أن يمرر هاني عرضية سليمة لأفشة سجل منها الهدف الأول".

واستدرك "يجب ألا ننسى أننا نلعب دون 5 لاعبين أساسيين. ربما تغير إيقاع اللاعبين، ولكن كان علينا الحفاظ على طريقة اللعب التي نؤمن بها".

واستمر "أرحنا لاعبين مثل حمدي فتحي، ومنحنا الفرصة لـ بيكهام الذي لعب بشكل جيد أمام بيراميدز، وكذلك منحنا الفرصة لسعد سمير، وسعيد أيضا أن بواليا سجل لكي يكسر ذلك الحاجز. تلك من أهم مكاسب المباراة".

وشدد "منحنا أجايي 90 دقيقة لعب ضد المريخ لأنه كان بعيدا منذ فترة، لعب 15 دقيقة فقط ضد بالميراس ولعب بشكل جيد لكننا كنا حريصين على منحه حساسية اللعب اليوم".

وأوضح "رتم المباريات أقل من رتم مباريات كأس العالم للأندية وهو ما منحنا فرصة إراحة بعض اللاعبين اليوم. تحدثت مع اللاعبين أننا علينا حصد 9 نقاط من أول 3 مباريات حتى نتأهل مبكرا، وألا نستعجل الفوز في أي مباراة".

وأكد "لدينا كثافة مباراة عالية وسنحتاج كل اللاعبين. سعد سمير كان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في كأس العالم للأندية وأشركناه اليوم حتى ينال حساسية المباريات لأننا سنحتاجه مستقبلا".

وكشف "رامي ربيعة معنا في المجموعة، فرص سعد سمير أكبر لأن رامي كان يعاني من فيروس كورونا فهو بعيد ولكنه معنا في المجموعة، لقد لعب معنا في دوري الأبطال وشارك في النهائي لكن إصابته بكورونا أبعدته ومن هنا حصل سعد سمير على مكانه. ياسر إبراهيم لعب كل مباريات دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، ثم لم يشارك، لكنه كان صبورا وحصل على الفرصة مرة أخرى وها هو يشارك من جديد".

وأتم "مازال في إمكاننا أن نكون أفضل. حصلنا على الثلاثية ولدينا بطولتي سوبر محلي وإفريقي ننافس عليهما. كل شيء جيد بالنسبة لنا الآن. الفريق الذي أملكه الآن فريق جيد. ربما ليس لدينا لاعبين فرديين رائعين ولكنهم يكتبون تاريخهم الآن بشكل جماعي. قارنوا بين الأجيال كنتائج، وليس كأسامي لاعبين. بعد مباراتي السوبر، قارنوا هذا الفريق بالأجيال السابقة".

تصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي مباراة المريخ بعد موعدها بسبب مشاركته في مونديال الأندية، ليفوز على الفريق السوداني ويتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سيمبا التنزاني، وبفارق الأهداف عنه.