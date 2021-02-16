النسر يتصدر من البداية.. الأهلي يضرب المريخ بثلاثية في ليلة هدف بواليا الأول

تصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي مباراة المريخ بعد موعدها بسبب مشاركته في مونديال الأندية، ليفوز على الفريق السوداني ويتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سيمبا التنزاني، وبفارق الأهداف عنه.

بينما يأتي المريخ في المركز الرابع دون نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث دون نقاط أيضا.

وتألق خلال المباراة والتر بواليا الذي سجل هدفه الأول مع الأهلي بعدما لعب 8 مباريات سابقة بالقميص الأحمر دون هز الشباك.

وسجل أيضا للأهلي محمد مجدي "أفشة" ومحمود كهربا.

وصف المباراة

دخل الأهلي المباراة بقائمة عديدة من الغيابات على رأسها علي معلول وأيمن أشرف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

وحل بدلا منهم كل من محمود وحيد وياسر إبراهيم وجونيور أجايي وكهربا.

هدد الأهلي مرمى المريخ مبكرا بعدما أهدر أفشة فرصة خطيرة بضربة رأسية في الدقيقة 6 بعدما مهد له الكرة والتر بواليا برأسية أخرى، لكن الكرة مرت جوار القائم.

وبعد عدة تمريرات بين كهربا وأجايي سدد الأول الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر أعلى مرمى المريخ في فرصة خطيرة لثانية للمارد الأحمر.

واستغل أفشة خطأ في تمريرة الكرة من لاعبي المريخ السوداني وقطع الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الدفاع تصدى له وأبعدها لركنية.

وأجرى المريخ تبديل اضطراري بنزول أحمد محمد موسى بدلا من صلاح الدين النمر الذي تعرض للإصابة.

وواصل بواليا تمريراته الرأسية الخطيرة وهذه المرة لعب كرة إلى كهربا الذي قابلها بتسديدة مباشرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وانطلق بواليا مخترقا دفاع المريخ وتسلم تمريرة أفشة ثم سدد بالقدم اليمنى لتصطدم الكرة بأحد المدافعين وتخرج ركنية.

وفي أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول وبعد عدة تمريرات وصلت الكرة إلى عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة وتمر الكرة جوار القائم.

وانطلق محمد هاني نحو منطقة جزاء الفريق السوادني ويسدد كرة مرت أعلى المرمى.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

شوط الأهداف

في الشوط الثاني انتفض الأهلي وسجل 3 أهداف متتالية.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 57 بضربة رأسية من أفشة بعد عرضية من محمد هاني.

ثم أضاف محمود كهربا الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 64 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة أجايي.

وأخيرا نجح والتر بواليا في تسجيل أول أهدافه مع الأهلي والثالث في المباراة من انفراد بالمرمى في الدقيقة 71.

وجاء هدف بواليا بعدما لعب مع الأهلي 508 دقيقة.

بعدها دفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بالثلاثي سعد سمير وأكرم توفيق ومروان محسن بدلا من بدر بانون وكهربا وأفشة.

وكاد أجايي أن يسجل الهدف الرابع بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة بواليا، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وشارك الثنائي محمد شريف وأحمد رمضان بيكهام بدلا من بواليا ومحمد هاني.

وتعرض حكم المباراة سيكازوي للإصابة في الوقت بدلا من الضائع ودخل الجهاز الطبي للأهلي لعلاجه ليقوم ويكمل المواجهة.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة، ليفوز الأهلي على المريخ بثلاثية دون رد.